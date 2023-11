Nemocnice se chystají na prosinec. Pacientům ruší operace i vyšetření

„Stalo se to, čeho jsem se celou dobu obávala – volala mi sestra z nemocnice, že musí zrušit moji kontrolu na začátku prosince, jelikož moje lékařka bude v té době muset zajišťovat akutní péči na jiném oddělení,“ popisuje Eva Seznam Zprávám.

Termín jí v ambulanci přesunuli až na květen příštího roku. Ministerstvo zdravotnictví totiž nepřistoupilo na poslední podmínku protestujících lékařů, která ještě nebyla splněná, a to navýšení jejich platů.

Resort vedený Vlastimilem Válkem (TOP 09) lékařům navrhl, že 8,5 miliardy z platby pro nemocnice půjde na odměňování, a ve státních nemocnicích narostou platy o pět procent. S tím protestující nesouhlasili, protože by se podle nich navýšení odměn netýkalo všech lékařů.

„Ministr zdravotnictví se tváří, že k omezení zdravotní péče nedojde, ale mám strach, že přesně to se stane,“ komentuje dopad jednání na zdraví své i ostatních pacientů Eva.

Jednou z výjimek mezi oslovenými zdravotnickými zařízeními je Nemocnice Nové Město na Moravě, která otevřeně informuje o počtech odkládaných výkonů. Plánované zákroky, jako jsou operace kýl, křečových žil a žlučníků, se omezí asi o 50 procent. Bude se to tak v prosinci týkat pěti pacientů denně.

„Chápu situaci lékařů, ale my pacienti jsme trochu v pasti. Není to vůbec příjemné, protože nejbližší porodnici mám tři čtvrtě hodiny cesty autem, když to jde dobře,“ popisuje Veronika, která má termín porodu svého druhého dítěte na konci prosince.