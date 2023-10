Odložíme operace plánované na prosinec, bude víkendový režim, hlásí nemocnice

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Pokud máte na prosinec naplánovaný v nemocnici nějaký zákrok, možná se bude muset odsunout až na příští rok. Velká část lékařů totiž – na protest proti neudržitelným a často také nelegálním podmínkám – odmítá na konci roku pracovat přes čas.

Seznam Zprávy proto zjišťovaly, jaký provoz mohou pacienti čekat. Redakce se s dotazy obrátila na tři desítky velkých i malých nemocnic napříč Českem. Jejich představitelé jsou zatím ve vyjádřeních velmi opatrní, je ale jasné, že pokud k protestu skutečně dojde, s běžným fungováním se nedá počítat.

„Jakousi ‚výhodou‘ je, že v prosinci jsou svátky. I kdyby došlo na nejhorší variantu, do poloviny prosince pojedeme v téměř normálním provozu. Potom bychom najeli na takzvaný víkendový režim,“ vysvětluje ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou Vít Němeček.

Z informací Sekce mladých lékařů České lékařské komory vyplývá, že výpověď z přesčasové práce už podalo přes 6000 lékařů, podle jejich odhadů tedy zhruba každý druhý nebo třetí sloužící doktor.

Kdyby došlo na zmíněnou nejhorší variantu, musela by se omezit část operací. „Akutní a poakutní péče by byla zachovaná, ale neprováděli bychom plánované výkony a pacienti by se museli přeobjednat,“ dodává Němeček s tím, že se může jednat třeba o artroskopie nebo operace žlučníku, které se dají odložit.

Nekončící víkend v nemocnicích

Ukazuje se tak, jak moc jsou české nemocnice na přesčasové práci lékařů závislé. Systém ohodnocení doktory do této praxe tlačí, protože jinak nemají šanci si sáhnout ani na průměrnou mzdu vysokoškoláka, která loni činila 65 tisíc korun.

„V prosinci nemůžeme mít ani hodinu přesčasů navíc, protože dávno přesahujeme limity stanovené zákonem, pro nemocnici to tak bude znamenat takový víkendový provoz. Možná je to trošku přehnané, ale určitě se naprosto dramaticky omezí péče. Výhodou pro pacienty je, že část měsíce připadá na svátky, kdy je provoz omezen už z podstaty věci,“ odhaduje, jak to bude v prosinci vypadat, David Doležal z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN HK, který je zároveň členem představenstva České lékařské komory.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové takto dalo výpověď z nadlimitní přesčasové práce téměř 400 lékařů, dvě třetiny jsou lékaři s hotovou specializací. Protest tak už dávno není jen o mladých lékařích, ale jde napříč generacemi.

Sám Doležal se do protestu zapojí. Podle něj je všem lékařům v nemocnicích jasné, že se vždycky sloužit bude, protože provoz je zkrátka nepřetržitý. Problém ale vidí mimo jiné v tom, že bez přesčasů padá plat lékařů rapidně dolů. V některých nemocnicích se navíc nedodržuje ani zákonem daný odpočinek po službě.

„Kdybychom skutečně dodržovali zákon tak, jak aktuálně platí, poklesl by objem poskytované péče o 30 až 40 procent. Tohle ale jak Ministerstvo zdravotnictví, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí pacientům taktně zamlčelo. Když to tak převedu do řeči člověka – jestli se dnes čeká rok a půl na totální náhradu kolenního kloubu, nově by se doba protáhla na čtyři roky,“ varuje, co vyplývá z novely zákoníku práce, která vylučuje, aby zaměstnanec strávil v práci déle než 16 hodin v kuse.

Nejdřív peníze, pak služby

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) už předeslal, že problémový odstavec z novely zákoníku práce vypadne, navíc se také patrně podaří zlegalizovat provoz ve 24hodinových službách. Zásadní požadavek protestujících ale zůstává: navýšení tabulkových platů na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. Bez splnění tohoto bodu odmítají lékaři protest odvolat.

„Až vydají upravené platové tabulky a budou ochotní s námi komunikovat o dalších dlouhodobých změnách ve zdravotnictví,“ potvrzuje za Sekci mladých lékařů ČLK Monika Hilšerová.

Dále totiž organizátoři protestu žádají, aby se změnil přístup k lékařům v předatestační přípravě, aby nedocházelo k diskriminaci žen ve zdravotnictví a řešila se personální devastace českého zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že s úpravou tabulkových platů lékařů ministr Válek nepočítá, dá se předpokládat, že v prosinci skutečně k protestu dojde. Na konci roku si tak zdravotnická zařízení i pacienti vyzkouší, jak vypadá provoz nemocnic, které nestojí na nekonečné přesčasové práci.

Některá zařízení už teď vědí, že nepůjde zajistit veškerou péči o pacienty, pokud lékaři do služeb skutečně nenastoupí. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má přes 400 lékařů, 62 z nich už přesčasy vypovědělo a další se k tomu ještě patrně chystají.

„U oddělení, kde je to většina lékařů, budeme schopni zabezpečit především akutní péči a budeme muset významně omezit plánovanou neakutní péči a specializovanou ambulantní péči,“ předestírá plán na prosinec mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Opozdí se plánované zákroky

„Zatím jednáme a věřím, že k dohodě ve prospěch našich pacientů umíme dospět. Provoz neměníme a určitě neodkládáme elektivní výkony,“ říká k tomu například ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala.

Část pracovišť ale bude muset změnit formát práce. To znamená, že se přesčasové hodiny nebudou využívat, ale část zaměstnanců pokryje denní služby, další pak přijdou až na noční nebo vezmou práci o víkendu.

„Od prosince tedy budeme mít jednu skupinu lékařů, která bude sloužit jako doposud, druhá pak bude převedena na směnný provoz, který vyžaduje úpravu pracovní smlouvy, nebo zůstanou v nepřetržitém provozu v systému ranní/odpolední,“ plánuje předseda představenstva Oblastní nemocnice Příbram Stanislav Holobrada.

Vše bude podle něj záležet na rozvrhu práce jednotlivých oddělení. V tamním zařízení podalo výpověď z přesčasové práce 76 lékařů, tedy zhruba polovina.

„Akutní provoz omezen nijak nebude, je možné, že některé neakutní zákroky mohou být opožděny,“ dodává Holobrada.

Výhrůžky a zastrašování

Zvlášť mladí lékaři ovšem už nyní na některých pracovištích čelí nátlaku, aby se do protestu nezapojili.

„Z našich ortopedů nepodal výpověď z přesčasů nikdo, protože jim ředitel nemocnice, který je zároveň primář chirurgie, řekl, že pokud to udělají, sebere jim možnost dělat traumatologii a všechny jejich úrazové dny přejdou pod chirurgii,“ podělila se o zkušenost anonymně jedna z lékařek.

Takové případy nejsou výjimečné. „Bylo řečeno, že kdo to podá, x let se nedostane na sál,“ zaznělo na jedné z ortopedických klinik podle další anonymní výpovědi, kterou Seznam Zprávy zaznamenaly.

Velké třenice ohledně přesčasů panují už od začátku října také v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. Spor na tamním oddělení urgentního příjmu a ARO sice původně začal kvůli změně na pozici primáře, část lékařů ale kvůli tomu vypověděla přesčasy a nyní si anonymně stěžují, že jsou do nich silou tlačeni.

„Prostředí na oddělení by se dalo charakterizovat tak, že probíhá šikana,“ postěžovala si pro Seznam Zprávy jedna z lékařek.

Sekce mladých lékařů všechny podněty o nátlaku sbírá a informuje o nich ministra zdravotnictví, který se už dříve vyjádřil, že je pro něj „absolutně neakceptovatelné“, aby se v nemocnicích nedodržoval zákoník práce.