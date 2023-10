Nejedlý? Vytváření démonických sítí, říká lékař, jenž oznámil vydírání v IKEM

„Profesor Netuka si budoval velmi úzký vztah s poradcem tehdejšího prezidenta Martinem Nejedlým a tento opakovaně zasahoval do práce vedení IKEM,“ popsal náměstek Malý při výslechu 2. října - ukazuje to neveřejné usnesení o zahájení trestního stíhání, které měly Seznam Zprávy možnost pročíst.

Proč? Podle Malého to měla být součást plánu na odstranění vedení IKEM - Malého a ředitele Stiborka - a převzetí řízení nemocnice s pětimiliardovým rozpočtem.

Aranžmá setkání na Hradě navíc bylo podle Netuky zcela jiné. O schůzku s Nejedlým požádal sám ředitel Stiborek, tehdy čerstvě jmenovaný do funkce šéfa IKEM. „To on se chtěl setkat s panem Nejedlým. Přišlo mi logické, že se v nové funkci chce potkat s řadou známých osobností. Byla to zhruba půlhodinová schůzka v lehkém společenském duchu,“ popsal Netuka.