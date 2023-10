Bulovka jako testovací místo protestu. Probíhá tu šikana, stěžují si lékaři

Když velká část lékařů přestane sloužit přesčasy, může dojít k omezení péče. Ukazuje to aktuální spor na oddělení ARO a urgentního příjmu pražské Nemocnice Na Bulovce. Navíc jde o oddělení, které je nezbytné pro chod celé nemocnice. Bez anesteziologů se neobejde žádná větší operace.

„Situace je taková, že do služeb se vypisuje každý měsíc asi 33 lékařů, z toho 16 kolegů nadále slouží přesčasy,“ popisuje realitu rozděleného oddělení anesteziolog, který do služeb stále nastupuje.

Vedení oddělení dočasně převzal Pavel Jánský, a to namísto vítěze výběrového řízení Josefa Školy. Proti němu se postavila velká část oddělení, která nesouhlasila už s odvoláním původního primáře Jakuba Baly.

Fakultní nemocnice tak vyšla protestujícím lékařům vstříc. Nově zvolený primář nenastoupil, bylo vyhlášeno nové výběrové řízení a vedení oddělení dočasně převzal anesteziolog ze stávajícího kolektivu. Revoltující skupina ale přesto do služeb nenastoupila.

„Dneska se to zacyklilo do situace, kdy neexistují žádné požadavky, které by se daly splnit,“ tvrdí lékař o sporu na oddělení.

Protestující: Neděláme nic nezákonného

Vypadá to totiž tak, že protest se mezitím pootočil. Jak vyplývá z informací od protestujících lékařů, těm se zkrátka nelíbí způsob komunikace a přístup vedení nemocnice k celému sporu.

„Změna ve vedení oddělení se v médiích odprezentovala tak, že jsme se na ní dohodli. Ale my jsme se to dozvěděli až ve chvíli, kdy tahle domluva byla upečená za našimi zády,“ nesouhlasí jedna z protestujících lékařek.

Skupina zároveň odmítá pracovat přesčas, protože už letos svůj zákonný limit vyčerpala. Spor se tedy posunul k debatě o práci navíc. I když v případě Bulovky nebyla spouštěčem protestu neúnosně dlouhá doba v práci, ale jmenování nového primáře.

„Chceme jen to, na co máme ze zákona právo. Situace se táhne strašně dlouhou, je to psychicky náročné. Už není síla být na oddělení víc, než musíme. Ti, co mají naslouženo tolik přesčasových hodin, prostě přesčasy vypověděli. Děláme jen to, co nám zákon umožňuje,“ dodává lékařka, která už do služeb nenastupuje.

Obě strany sporu jsou tak zabarikádované na svých pozicích a nechtějí ustoupit. To ale znamená, že Bulovka musí řešit i do budoucna omezení péče. Ve čtvrtek odpoledne poprvé přestala na čas přijímat těžké pacienty od záchranné služby.

V pátek podle informací od záchranářů už ale fungoval režim standardně. Fakultní nemocnice Bulovka na sociálních sítích sdílela příspěvek, že stále zůstává nejvytíženější nemocnicí v Praze.

Fakultní nemocnice Bulovka stále zajišťuje péči pro největší počet pacientů přivezených zdravotnickou záchrannou službou ze všech pražských nemocnic. 👍 pic.twitter.com/rtDK48RROk — Fakultní nemocnice Bulovka (@NaBulovce) October 14, 2023

Šikana, říkají lékaři

Protest na oddělení vede ale v současnosti k rozkolu mezi kolegy. Ti, co nadále slouží, berou směny i za protestující lékaře.

„Děje se to, že od stávkujících je vyvíjen tlak na to, aby se nesloužilo. Klidně bych to pojmenovala jako šikana. Kolegyně se například nabídla, že výpadek pokryje, a v kolektivu se to těžce obrátilo proti ní,“ vadí lékařce, která se do protestu nezapojila.

Anesteziologové, kteří nadále slouží, se také distancují od dopisu, který minulý týden odešel z Bulovky a je pod ním bez upřesnění podepsán „Kolektiv lékařů ARO/OUP FNB“.

„Za náš kolektiv byl poslán dopis a já se pod ním cítím jakoby podepsaná, i když s ním nesouhlasím, protože dobrá půlka je lživá,“ dodává lékařka. Podle ní není například pravda, že by vedení s lékaři nejednalo a nechtělo hledat řešení situace.

Z druhé strany od protestujících ale stejně tak zaznívá, že cítí nátlak, aby do služeb nastoupili, ačkoliv mají přesčasové hodiny tento rok již odpracované.

„Prostředí na oddělení by se dalo charakterizovat tak, že probíhá šikana. Je na nás vyvíjen neustálý psychický nátlak. A tak přemýšlíte, jestli má z dlouhodobého hlediska cenu v nemocnici zůstávat,“ přidává další potíže protestující lékařka. „Pořád se říká, že přesčasy jsou dobrovolné. Ale pak, když s nimi dobrovolně skončíte, tak vidíte, co se stane,“ doplňuje.

Obě strany se shodují na jediné věci – že chtějí do budoucna řešit míru přesčasů a s tím spojené ohodnocení. Už ale nemají stejný pohled na to, jakou formou by se toho mělo docílit.