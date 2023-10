„Smažte naše příběhy.“ Osud peněz vybraných na nemocné děti není jasný

„Tak to si určitě nemyslím,“ řekl Šerák s tím, že na další otázky odpoví písemně. Na e-mailem zaslané dotazy, které se týkaly například toho, kolik peněz se podařilo vybrat a kde skončily, ale ani po více než týdnu neodpověděl.

Případem se už zabývá i policie. „Přijali jsme oznámení od ženy, která měla podezření, že by se mohlo jednat o podvodné jednání,“ uvedla k tomu už minulý týden mluvčí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Eva Michalíková.

Projekt Dopřej léčbu peníze shání nejen prostřednictvím svých webových stránek, ale oslovuje potenciální dárce i po telefonu. Často přitom volá seniorům. Ve videoreportáži pořadu Terén to potvrdila i Lenka Šerá ze Zlínska.

„Kontaktovali mého strýce, se kterým bydlím, je mu 79 let. S nabídkou toho, jestli nechce přispět na nemocné děti. A že za příspěvek dostane potom nějaký dárek,“ popsala Šerá.

„Přijde mi to úplně bezpáteřní, protože právě na toto jakoby senioři slyší, na ty nemocné děti,“ okomentovala tuto zkušenost s projektem Dopřej léčbu Lenka Šerá.

Štábu Seznam Zpráv se podařilo dostat i přímo do ostravského call centra. V domě, kde sídlí, nemá nikde jmenovku na schránce nebo zvonku. Místní o něm ale vědí. V malé místnosti sedělo zhruba šest žen a jeden mladý muž. Když reportéři vešli dovnitř, jedna z nich akorát říkala do telefonu: „Je to pomoc dětem z nemoci.“