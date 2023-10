Vypátrali jsme, kdo stojí za podezřelou charitou z Ostravy

Přinášíme přepis videoreportáže pořadu Terén Kristiny Cirokové.

Ostravský projekt Dopřej léčbu vzbudil podezření, že jde o podvod. Především proto, že u životních osudů nemocných jsou fotky úplně jiných lidí. A taky kvůli metodě shánění dárců. Společnost je totiž hledá především po telefonu.

Štáb Seznam Zpráv se proto vypravil do Ostravy a zjišťoval, kdo za projektem Dopřej léčbu stojí. Call centrum projektu sídlí v jednom z ostravských domů. Na fasádě to není nikde uvedeno, ale místní o něm vědí. V jedné místnosti sedí odhadem šest žen a mladý muž. Volají lidem a přesvědčují je, aby přispěli na nemocné děti. „Je to pomoc dětem z nemoci,“ říká do telefonu jedna z žen.

Snažili jsme se zjistit, zda tam je jejich nadřízený, se kterým by bylo možné mluvit. „Teď aktuálně ne, ale jestli vydržíte na chodbě, tak se můžu pokusit to nějak vyřešit,“ odpovídá jedna z žen.

Po chvilce vyjde mladá žena a oznamuje, že šéf dnes už nebude: „Je na pracovní schůzce. Jestli něco chcete vědět, máte se podívat na naše webové stránky.“ Na dotaz, zda je možné se s ním spojit telefonicky, odpovídá zamítavě s tím, že od toho je tam šéf.

Šéfem je míněn osmadvacetiletý Dominik Šerák. Je jednatelem a jediným vlastníkem společnosti PressNow, která stojí za projektem Dopřej léčbu. Snažili jsme se ho kontaktovat doma. Po zazvonění a představení se ženský hlas v domovním telefonu oznámil: „Moment, já ho zavolám.“ Šerák se ale neozval.

Nakonec se reportérce Seznam Zpráv podařilo mluvit s ním po telefonu. Na žádné dotazy kolem sbírek však nechtěl během hovoru odpovědět. „Můžete mi poslat vaše dotazy na e-mail? Určitě odpovíme na všechny dotazy,“ slíbil Šerák. Jenže na dotazy zaslané e-mailem ani po několika dnech neodpověděl.

Dřevěné srdíčko za 1890 korun

Na webu se o projektu píše, že „Dopřej léčbu je nezávislý projekt, který se zaměřuje na pomoc mladistvým a dětem v průběhu léčby s onkologickým onemocněním“. Libovolné částky mohou lidé posílat na bankovní účet nebo věnovat pětistovku až dva tisíce korun prostřednictvím QR kódů. Společnost má i zmíněné call centrum a z něj oslovuje případné dárce napřímo.

„Kontaktovali mého strýce, se kterým bydlím, je mu 79 let. S nabídkou toho, jestli nechce přispět na nemocné děti. A že za příspěvek dostane potom nějaký dárek,“ popisuje Lenka Šerá ze Zlínska rodinnou zkušenost z letošního srpna.

Foto: Archiv Lenky Šeré Dřevěné srdíčko, které za 1890 korun na dobírku dostal strýc Lenky Šeré.

Strýc po telefonu svolil s tím, že na projekt Dopřej léčbu přispěje. Následně mu přišel na dobírku v ceně 1890 korun balíček s dřevěným srdíčkem a děkovným dopisem. S podpisem údajného koordinátora Dominika. Bez příjmení. „Já jsem potom nabyla podezření, že to asi nebude úplně košer, protože i ten průvodní dopis mně přišel takový strohý, bez hlavičkového papíru,“ vysvětluje Lenka Šerá.

Podezření, jestli nejde o podvod, vzbuzují i samotné webové stránky. V části nazvané Komu jsme přispěli se objevují příběhy jednoznačně zkopírované z dobročinné platformy Donio. Shodují se tam jména nemocných i části textů.

„Honzík je 13letý usměvavý kluk, miluje společnost, pohádky a koukání s tatínkem na fotbal. Během jeho narození ale došlo k vážným a nečekaným komplikacím, které bohužel zanechaly velmi vážné následky, s kterými bude Honzík bojovat celý život,“ píše se například na webu Dopřej léčbu, ale text je slovo od slova zkopírovaný z Donia.

Na fotografii uvedené na webu Dopřej léčbu ale není Honzík. Jde o snímek, který se dá najít na řadě jiných stránek. A stejné je to i s fotkami dalších nemocných. Některé jsou z fotobank. To, že jde o ilustrační snímky, se ale lidé na webu nedozvědí.

Foto: Seznam Zprávy Průvodní dopis, který dárcům posílá sbírka Dopřej léčbu.

Případ už šetří ostravská policie. „Jedná se o prvopočáteční šetření. Určitě se tím ale nadále budeme zabývat. Každopádně v případě, že je použita ilustrativní fotografie, mělo by to tam být napsáno,“ říká ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková.

„Ty fotky, co jsou na webových stránkách, jsou ilustrační,“ potvrzuje do telefonu Dominik Šerák a přiznává, že to tam ale není uvedeno. Podle svých slov to ale napraví. Na dotaz, zda si nemyslí, že tím uváděli lidi v omyl, říká: „Tak to si určitě nemyslím.“

Mluvčí webové platformy Donio Cristina Carmen Baron sdělila, že s projektem Dopřej léčbu nijak nespolupracují. Po našem upozornění oslovila zakladatele zmíněných sbírek i jednatele Šeráka a zjišťuje podrobnosti.

Negativní zkušenost s touto ostravskou charitou má i brněnský Nadační fond dětské onkologie Krtek. „Neoprávněně převzali texty z webu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek i fotografii z nemocnice,“ napsala ředitelka fondu Sylva Richterová.

To dokazuje i archiv internetových stránek, kde lze najít starou verzi webu Dopřej léčbu. Píše se tam, že výtěžek sbírky pro onkologicky nemocné děti „poputuje pro nadační fond Krtek“. Ten se o tom ale dozvěděl náhodou, když je na to upozornil muž, jehož matce volali z call centra.

„Maminku pána prý oslovila žena z call centra Dopřej léčbu a žádala o příspěvek 1200 Kč na léčbu onkologických dětí. Tvrdila, že spolupracuje právě s nadačním fondem Krtek. Maminku volajícího pána žena z call centra rozplakala a prý jednala nevybíravým způsobem,“ píše ředitelka fondu Richterová.

Ta se proto letos v lednu obrátila na brněnskou policii. Fond nakonec dosáhl vymazání svého jména z webu. Projekt Dopřej léčbu údajně poslal přes Donio, kde sbírka probíhala, i finanční dar. O sbírce na památku Matýska, který zemřel na rakovinu, se na stránkách zmiňuje dodnes. Opět s fotografií úplně jiného dítěte.

A co na to tehdy policie? „Prověřováním jsme nezjistili skutečnosti, které by opravňovaly zahájit trestní stíhání konkrétní osoby pro konkrétní trestný čin. Věc jsme v souladu s tímto zjištěním uložili,“ píše brněnský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Na kraji nic nevěděli

Podobně jsou na tom i kriminalisté z Ostravy, kteří se projektem Dopřej léčbu zabývají od letošního léta. Žena, která podezření na podvod nahlásila, peníze neposlala, tudíž nebyla poškozená a to vyšetřování komplikuje. Policie se tak prý třeba nemůže podívat na finanční konto údajného charitativního projektu. „Vzhledem k tomu, že oznamovatelka žádné peníze neposlala, tak jsme se tímto ze zákona nemohli zabývat,“ vysvětluje mluvčí Michalíková.

Každá sbírka se musí registrovat na krajském úřadě. I proto, aby pak mohli úředníci kontrolovat, kam peníze poslané dárci putují. O projektu Dopřej léčbu se ale kraj dozvěděl až od nás a hodlá se tím zabývat. Zakladateli sbírek tak hrozí až půlmilionová pokuta.

Na stránkách Dopřej léčbu se uvádí, že společnost sídlí na Sokolské třídě. V domě o firmě PressNow, která za projektem stojí, ale nikdo neví. A přestože jsou tam na schránkách uvedeny desítky firem, tahle tam chybí. Podle obchodního rejstříku ale má mít sídlo jinde. Jenže ani tam se najít nedá.

Jak vyplývá z archivu webů, původně se na stránkách psalo, že patří pod firmu DeLack. Její jednatelkou byla do konce června Milada Siváková s trvalým bydlištěm ve Vítkově. Je na ni též zaregistrována doména Doprejlecbu.cz. Siváková figuruje jako jednatelka či majitelka s desetitisícovými vklady v řadě firem. V místě bydliště ale není k nalezení.

A jak to v call centru Dopřej léčbu chodí? Zavolali jsme na inzerát, který Dominik Šerák zveřejnil na facebooku. „My pomáháme onkologicky nemocným, takže voláme klientům. Není to nic složitého. Jenom čtete jako z papíru. Projdete normálně školením, posadíme vás za počítač a obvoláváte jenom lidi. Z každé smlouvy máte tři stovky provizi s tím, že vyplacení je každý pátek,“ řekl Šerák.

Kolik peněz se už takto podařilo vybrat a kolik z té částky skončilo u nemocných, nám Dominik Šerák po e-mailu neodpověděl.

A strýc Lenky Šeré? Ten už asi na charitu nepřispěje. „Protože má špatnou zkušenost a zapsalo se to i v něm. Takže potom na další nabídku už bude reagovat negativně, nejenom telefonickou. Takže je to velká škoda vůči těm organizacím, které jsou poctivé a dělají svoji práci tak, jak mají,“ myslí si Lenka Šerá.