Firma odstřihla 300 bytů od tepla. Peníze navíc jí nedáme, říká starosta

Bez tepla a teplé vody zůstaly o víkendu stovky lidí v Rokytnici v Orlických horách v Královéhradeckém kraji.

Vygradoval tam spor radnice s firmou, která městu dodává teplo vyrobené z dřevěných peletek - materiálu, který v poslední době výrazně podražil.

Když město odmítlo podnikateli zpětně doplatit ztráty, firma kohouty zavřela. „Věřím, že se dohodneme. Já jsem pořád optimista,“ říká Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici), který je ve funkci starosty dvoutisícového města teprve sedmý den.

Kolik lidí je teď u vás bez tepla?

Asi 300 bytů plus ústav sociální péče, který je zřizovaný krajem. Je na tom ale relativně dobře, protože mají přímotopy i elektrické bojlery.

Jak dlouho tahle situace potrvá?

Kdyby bylo po mém, už se topí. Od zítřejšího rána budeme žhavit kontakty, jsme domluveni s hejtmanem, že musíme vyřešit hlavně ústav sociální péče, protože tam jde o velké peníze, jestliže by měli odteď jet jen na elektřinu.

Foto: Archiv Seznam Zpráv, Seznam Zprávy Luboš Michalec je ve funkci starosty města teprve sedm dní.

Dohodnete se s firmou, která dodávky tepla zastavila? Anebo máte v záloze jiného dodavatele?

Budeme se muset dohodnout. Majitel sem zítra přijede, k jednání přizvu i zastupitele, a musíme si to vyříkat. Chci, aby všichni slyšeli, co po nás ten pán chce a jaké má názory. Vezměte si, že to na nás trochu spadlo. Jsme ve funkci jako městská rada teprve sedmý den.

Proč vás tedy odstřihl od tepla?

On vše podmiňuje doplatkem nějakých ztrát. Ale i právníci nám říkají, že tudy cesta nevede.

Firma: Pelety zdražily, nevymýšlíme si Luděk Koch, ředitel dodavatelské firmy Ekoenergy Moravia, Radiožurnálu řekl, že po městu požadoval jen vícenáklady za nákup paliva. „Udělal se dodatek ke smlouvě, protože se zdražilo palivo. To nám zamítli, že na to nemáme nárok. Od března se zdražilo palivo čtyřikrát. Půjdeme na zastupitelstvo, kde předložíme veškerou naši komunikaci, aby lidé viděli, že my si tam nic nevymýšlíme,“ prohlásil Koch. Podle Radiožurnálu město smlouvu na začátku října jednostranně vypovědělo. Koch řekl, že jeho společnost tak skoro měsíc dodávala teplo bez platné smlouvy. Už v srpnu se stalo něco podobného: Ekoenergy Moravia tehdy odpojila obyvatele města na jeden den. Argumentovala právě rostoucí cenou dřevěných pelet, které používá k výrobě tepla.

Protože nic takového nebylo ve smlouvě?

Přesně tak. Na tohle jsme opatrní. Nemůžeme vydávat peníze bez nějakého právního podložení. Jestli se máme nějak dohodnout, tak vyplacení částek zpětně asi nepřipadá v úvahu. Jsme ochotni přistoupit na to, že on bude firmu provozovat, my budeme dodávat palivo – tak jak to už teď měsíc funguje naprosto bezproblémově.

Město firmě v říjnu jednostranně vypovědělo smlouvu. Někdo by si tedy mohl říct: „No a co čekali? Vypověděli mu kontrakt, tak jim to zavřel.“

To je také argument. Ale zapomínáte, že u té smlouvy se radikálně změnily parametry. Na základě toho už původně vysoutěžená smlouva přestala platit.

Topí se tam dřevěnými peletkami. Pan majitel jednoho dne přišel s tím, že už nemá finance na jejich nákup, protože hodně podražily - z 5000 za tunu na 15 tisíc. Zhruba trojnásobně. Chtěl teplo odpojit, ale abychom si zajistili provoz, přistoupili jsme na tento formát. Ale naprosto se odlišuje od toho, jak byla původně uzavřena smlouva.

Jaké zvýšení by bylo pro město? O kolik byste platili víc?

Teď to neumím vyčíslit, ale je to kolem 50 procent.

Jak to lidé v bytech řeší?