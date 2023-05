Ministerstvo chce stovky nových větrných elektráren. Zájemci se nehrnou

Přejede-li člověk autem do Německa, Rakouska nebo Nizozemí, narazí na stovky a tisíce větrných elektráren. Jsou skoro všude.

Podle studie Akademie věd ČR je potenciál i u nás. Větrné elektrárny by mohly pokrýt až 28 procent celkové spotřeby v zemi.

Co si budeme povídat, nejsme žádní přeborníci. Větrné elektrárny u nás pokrývají necelé procento výroby elektřiny. Máme sice na ministerstvu nastavený program, připravené investiční dotace, kde je zhruba půl miliardy korun na podporu výstavby větrných elektráren, ale ta vlastní realizace se plnit nedaří. V poslední době uspěl jeden projekt na Zlínsku, který jste na Seznam Zprávách popisovali, další zase kvůli odporu lidí padl. Takže bych řekl, že to je tak fifty fifty.

V rámci národního energeticko-klimatického plánu bychom chtěli do roku 2030 ztrojnásobit instalovaný výkon z větrných elektráren, to znamená ze současných zhruba 350 megawatt ročně dosáhnout jedné gigawatty.

Kdybychom to přepočítali na větrníky, tak v současné době jich máme v republice zhruba 120 a naší ambicí do roku 2030 je, aby bylo vystavěno dalších nejméně 200 nových větrných elektráren.

To je vcelku ambiciózní. Je u nás vůbec vhodné větrné elektrárny stavět?

Jedním z parametrů je pochopitelně dostatečné množství silného a konstantního větru, který by měl být od 5 do 20 metrů za sekundu. Když je míň, tak se vrtule netočí. Když víc, hrozí poničení komponentů. Ideální místa jsou vidět na mapce, kterou vytvořil Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Modrá místa ukazují území s dostatečným větrným potenciálem.

My do této mapy vkládáme další vrstvy, kde jsou nějaká omezení. Jedním z největších jsou hustota osídlení a velkoplošná chráněná území jako národní parky, přírodní rezervace, chráněné krajinné oblasti nebo památky.

Další omezení jsou vojenské prostory kvůli radarům nebo třeba letiště a různé letecké koridory nebo blízkost silniční a železničních uzlů. Do půl roku bychom měli mít ucelený materiál, který ukáže nejvhodnější lokality. Na to bude následovat úprava legislativy, aby se v těchto „go-to zónách“ co nejvíc usnadnila výstavba obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren.