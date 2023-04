Glosa: Jak přežít ve městě na kole? Nasaďte žihadla

Nikdy bych nedovolil dětem – ani nikomu jinému –, aby pruhy používal. Nehodlám se trýznit představou, jak by si sedmiletá holka cestou do školy poradila se světelnou křižovatkou u Jablonexu, kdysi proslulého globálního exportéra jablonecké bižuterie. Prý ji teď řídí chytré semafory. Na asfaltu v jejím středu jsou nově křídově bílé obrázky postav shrbených nad řídítky.

Stálo to 15 506 849 korun. Cílem dle oficiálního stanoviska magistrátu bylo zlepšení bezpečnosti cyklistů. Kdyby zastupitelé tyhle miliony při pálení čarodějnic naházeli do vatry, výsledek by byl skoro stejný.

Evidentně to vědí. Nebylo by to fér, protože jde o jednoho z nejchytřejších a nejkompetentnějších místních politiků. Nebudu jej proto jmenovat. Když jsem o Velikonocích opakovaně projížděl Palackého třídou, tímto eldorádem bikerů, jak by se člověk mohl domnívat při četbě radničního měsíčníku, opakovaně jsem potkával jistého radního a primátorova náměstka s dvěma dětmi. Cestovali na kolech. Po chodníku. Do absurdního cyklopruhu, který má, vsadím se, klony v mnoha tuzemských městech, zastupitel logicky potomky nepustil.