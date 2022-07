Hackerský útok stál ŘSD zhruba 30 milionů korun, firma chystá změny v IT

Mátl chystá personální změny ve vedení úseků IT a bezpečnosti a vyvodí odpovědnost i u konkrétních pracovníků. Týmy IT a bezpečnosti chce kvůli možným dalším hrozbám posílit.

Podnik v první fázi obnovil kritické aplikace, jako jsou účetní, zakázkové a personální systémy, další systémy pak zhruba do 30 dnů od útoku. Do konce příštího týdne by měl být obnoven i web Národního dopravního informačního centra Dopravniinfo.cz, které upozorňuje na aktuální komplikace na dálniční a silniční síti. „Ještě budeme pracovat na zprovoznění některých dílčích aplikaci. Během srpna nebo září by ŘSD mělo plně fungovat tak jako před útokem,“ dodal Mátl.