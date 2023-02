Hlasování jen v pátek? Vláda schválila novelu, která má v Česku změnit volby

V současnosti mohou voliči v Česku odevzdávat svůj hlas v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. A Ministerstvo vnitra v novelách upozorňovalo na to, že Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny.

Nová úprava počítá s tím, že by se volilo jen v pátek od 7:00 do 22:00, celková doba pro hlasování by se prodloužila o hodinu. Vnitro upozorňuje na to, že by to neznamenalo snížení nákladů na odměny členů volebních komisí.

„Po ukončení hlasování je navíc potřeba počítat i s časem na sčítání hlasů, které bude probíhat do nočních hodin,“ stojí v důvodové zprávě.

Rozvázat ruce obcím

Za nepružná označuje vnitro v návrhu dosavadní pravidla pro tvorbu volebních okrsků, která vedou k fixaci nynějších zhruba 14 800 okrsků a neumožňují snížení jejich počtu.

„Při celkovém počtu cca 8,5 milionu voličů připadá na jeden okrsek v průměru zhruba 570 voličů. Skutečná lidnatost okrsků se liší případ od případu. Existují okrsky přesahující tisícovku voličů, ale i okrsky o pouhých několika desítkách voličů,“ stojí v návrhu.

Nová úprava má podle úřadu obcím „rozvázat ruce“ při slučování okrsků a redukci jejich počtu, což by znamenalo úspory.