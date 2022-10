Hrad zrušil Zemanův program. S prezidentem to nesouvisí, řekl Mynář

„Nehledejme za tím žádné spekulace. Jedná se o technickou záležitost,“ řekl ČTK Mynář ke zrušení programu. „Technickou záležitost“ blíže specifikovat nechtěl. „Není to nic, co by mělo spojitost s panem prezidentem a jeho zdravotním stavem,“ uvedl s tím, že páteční program prezidenta na Pražském hradě platí. Zeman má v pátek odpoledne na Hradě přijmout vítěze soutěže Vesnice roku.