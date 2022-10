Babiš, Středula, Stropnický, nebo někdo úplně jiný? O voliče Zemana je rvačka

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co se v analýze dočtete Po nevydařené demonstraci Josefa Středuly sílí v hnutí ANO hlasy, že do prezidentské volby přece jen postaví svého kandidáta, Středula přitom spoléhal na případnou podporu Babiše. Nyní se hraje o to, kdo bude brát protivládní, „zemanovské“ hlasy. Hlasy lidí, kteří nevěří vládě a establishmentu, že zastupují jejich zájmy. Hovoří se o bývalém herci a končícím velvyslanci v Izraeli Martinu Stropnickém. Experti míní, že Středula by tím přišel o šance. Odborář ovšem může přijít s „tahem králem“. Totiž s podporu samotného Miloše Zemana.

Odborářský šéf Josef Středula vždy zdůrazňoval, že sobotní demonstrace „proti chudobě“ neměla co do činění s jeho kandidaturou na Pražský hrad. Po debaklu s účastí by si teď jistě přál víc než kdokoli jiný, aby to tak skutečně bylo.

Záběry trochu osamělého lídra v ohraném červeném svetru a tentokrát i „záchranářské“ červené bundě před takřka prázdným Václavákem každopádně mohou mít dalekosáhlé následky pro jeho prezidentské ambice.

Může to být shoda okolností, ale zrovna po tomhle víkendu začíná sílit postoj ANO, že v prezidentské volbě přece jen postaví vlastního kandidáta. Přitom zrovna pro Středulu by Babišova podpora mohla být rozhodující přísadou prezidentské kampaně.

I když peloton kandidátů se už plní několik měsíců, právě tyto dny jsou klíčové pro osud této postzemanovské volby hlavy státu. Teď se rozhoduje o tom, kdo bude brát – ve zkratce řečeno – protivládní, zemanovské hlasy. Je jich hodně a v lecčems bývají jejich majitelé zranitelní.

Poté, co do prezidentské volby vyslal překvapivě slabého kandidáta vlivný politický hráč na této frontě, šéf SPD Tomio Okamura, se před zájemci otevřelo takřka volné moře hlasů těch, kdo nevěří vládě a establishmentu, že zastupují jejich zájmy.

Pozornost si teď zaslouží každý tah na šachovnici.

Stropnický bez práce

Ať už bude kandidovat sám Babiš, či jeho kandidát, je jasné, že se s ním musí počítat. ANO obhospodařuje stabilně necelou třetinu aktivních českých voličů, Babiš má i potřebné finance a ještě nějaké drobné k tomu. Také ho jistí ostřílený tým PRistů a stratégů, který zná české voliče jako své boty.

Stropnický na scéně Šéf hnutí ANO Andrej Babiš stále váhá, jestli má jít do prezidentské volby. Své definitivní rozhodnutí chce oznámit za tři týdny. Z jeho dosavadních vyjádření je ale patrné, že se to v něm pere a že zvažuje několik variant. Seznam Zprávy přinášejí pokus proniknout do miliardářovy hlavy, v níž se zmítají všechna pro i proti a během jednoho týdne se každý den kloní k něčemu jinému. Glosa: Středula, Stropnický, nebo já? Jak Babiš hledá prezidenta

„Máme několik variant, ale potřebujeme ještě nějaký čas, poté to projednáme ve vedení ANO, teprve pak to budeme komentovat. Naší prioritou je vlastní kandidát,“ napsal Seznam Zprávám místopředseda hnutí Karel Havlíček na dotazy týkající se prezidentské volby.

Serveru Lidovky.cz pak Babiš řekl, že Středulu nepodpoří a dodal: „My určitě budeme mít svého kandidáta.“ Přitom ještě po komunálních volbách koncem září Babiš připustil, že by svého člověka do volby stavět nemuseli.

Babiš má coby pragmatický taktik rád poslední slovo. A coby obchodník tělem i duší zase co nejširší prostor k případné směně. Prezidentské hřiště tak hodlá obhlížet až do 27. října, kdy má říct, jak bude ANO postupovat.

Mocný šéf opozice a jeho tým už minulý týden, řekněme ve finále „primárek“, rozehráli překvapivou hru v hlavní roli s Martinem Stropnickým. Podle některých zdrojů by mohl být on tím aspirantem na Hrad v triku ANO. Na oblíbeného českého herce a exministra obrany i zahraničí se už v pražských politických kuloárech skoro zapomnělo. Od roku 2018 pobývá daleko – „velvyslancuje“ v Izraeli.

A v poslední době o něm bylo slyšet jen v souvislosti s jeho rozvodem s mediálně hyperaktivní herečkou Veronikou Žilkovou. V diplomatických kuloárech se pak nesla zpráva o tom, že jen těžko bude za nové vlády hledat uplatnění v české zahraniční službě. Podle dvou zdrojů Seznam Zpráv z Černínského paláce Stropnický neúspěšně usiloval například o post generálního konzula v Istanbulu. V Turecku ostatně pobýval jako dítě se svými rodiči.

Jisté je, že Stropnického mise v židovském státě již brzy skončí, už je dokonce známá jeho nástupkyně, která by do Tel Avivu měla odjet příští rok – poprvé tam bude Česko zastupovat žena, diplomatka Veronika Kuchyňová Šmigolová.

Stropnický na dotazy Seznam Zpráv ohledně své možné kandidatury na Hrad neodpověděl. Zároveň ji ani nepopírá.

Babiš jako předskokan?

Babiš se podle informací Seznam Zpráv začal k myšlence stranického kandidáta vracet poté, co koalice Spolu v čele s ODS vlastního člověka pro Hrad nepostavila a jen podpořila stávající trojici kandidátů: generála v záloze Petra Pavla, ekonomku Danuši Nerudovou a senátora Pavla Fischera. Zřejmě v tom Babiš vidí příležitost, jak tuto situaci politicky využít, například ji prezentovat jako politickou slabost vlády vedené premiérem Petrem Fialou.

Co jsou to šance na zvolení Šance podle sázek nejsou totéž co předvolební průzkumy. Přestože se obojí vyjadřuje v procentech, šance na vítězství vypočítané podle sázkových kurzů se principiálně liší od toho, co měří průzkumy. Ty většinou odhadují procentní zisk hlasů ve volbách a pracují s reprezentativními vzorky populace. Data ze sázkových kurzů na rozdíl od průzkumů výrazně častěji odrážejí názory informovaných lidí, kteří politiku sledují nadprůměrně a kteří jsou ochotni do svého názoru investovat vlastní peníze. Kurz sázkových kanceláří potom reflektuje názory těchto sázejících. Prvním a zásadním předpokladem pro kanceláře i samotné sázející je zájem o politiku a výborná orientace v ní.

Politické zákulisí v uplynulých týdnech ale napínala ještě jedna otázka: Může Babiš podpořit Středulu? Dávalo by to smysl, jistě z pohledu Středuly. Odborářský boss by například nemusel riskovat přepálení kampaně, protože by mu Babiš se svou aktivitou před komunálními volbami udělal toho nejlepšího předskokana.

Naopak kandidát v barvách ANO by mohl Středulovi v kampani výrazně komplikovat život.

„Případný nástup Martina Stropnického by definitivně vyšachoval Josefa Středulu, který ani v této chvíli nenabírá potřebné momentum. Stropnický by teoreticky měl šanci dostat se do druhého kola volby,“ míní například stratég Jakub Hussar z agentury První prezidentská. Ten před pěti lety pomohl nastartovat prezidentskou kampaň a posléze i politickou kandidaturu dnes senátora Fischera. V těchto rozbíhajících se volbách podle svého vyjádření Hussar pro nikoho z kandidátů nepracuje.

Foto: ČTK Stropnický for president?

Zůstává ale klíčová otázka: Proč by Babiš Středulu podporoval a jaká by byla jeho cena? A může zatím spíše bublinou se Stropnického jménem jen zvyšovat sázky před konečným rozhodnutím?

„Více aktivní“ prezident

Kromě odborářské demonstrace se zatím Středula opravdu drží v pozadí. Nejen jeho, ale všechny kandidáty straší „syndrom Jana Fischera“, tedy scénář, kdy kandidát zahájí kampaň příliš brzy a zjednodušeně řečeno se okouká. Zároveň čím kratší viditelná kampaň, tím méně otazníků ohledně financování kampaně.

„Snažím se v maximální možné míře komunikovat s voliči a věnuji kampani maximum času tak, jak mi to dovoluje program,“ odpovídá neurčitě Středula na dotaz Seznam Zpráv, proč je zatím jeho kampaň tak málo vidět. Podle svých slov se hlavně setkává s lidmi a říká jim, že by byl „více aktivní“ prezident. Ani o sponzorech nechtěl Středula říct nic konkrétního – o nich prý jedná jeho tým.

Ten má nepřehlédnutelné vazby na stávající hradní garnituru. Vede jej Miroslav Sklenář, který v minulosti působil jako protokolář na Pražském hradě – a to za Václava Havla i nedávno za Miloše Zemana. Jeho stopy následně vedly do čínské společnosti CEFC, která měla administrovat čínské investice v Česku, jež sliboval Česku prezident Miloš Zeman a jimiž vysvětloval svou pročínskou politiku. Tyto investice však nikdy nepřišly. A české tajné služby už v té době varovaly před čínskou ekonomickou špionáží a její snahou narušit jednotu Evropy a Západu.

A je to samozřejmě Zeman, na koho se dosud mohl Středula spolehnout jako na své garde na politické scéně. Prezident letos v podstatě odstartoval Středulovu kampaň na odborářském sjezdu. A i teď, v oslabení a v rozhodujících dnech, má Středula v záloze „tah králem“.

„Tento čtvrtek bude první jednání Kulatého stolu k energetické krizi, o jehož svolání jsem před časem požádal prezidenta Miloše Zemana. Cílem je dovést k jednacímu stolu strany, kterých se drahé energie dotýkají,“ popsal Středula své aktivity.

Váha Zemana

A o podporu Zemana v tomto antivládním voličském táboru jistě jde. V minulosti ji coby prezidentský kandidát měl i Babiš a celkem si ji opečovával. Otázka je, jak by se hlava státu postavila například ke kandidatuře Stropnického či jiného kandidáta ANO.

Ostatně o voliče se dlouho Zeman s Babišem dělili, míří na stejné sociální skupiny. A navenek vystupovali oba politici až harmonicky. Že je příběh složitější, ukázala aféra Vrbětice a následný zátah na ruskou špionáž v Praze, která by se bez Babišova politického jištění neobešla.

Má také dnes podpora Zemana takovou váhu? Prezident v poslední době viditelně zeslábl. A to nejen fyzicky, po loňské povolební hospitalizaci. Po útoku Rusů na Ukrajinu otočil i zahraničněpoliticky a přestal razit proruskou orientaci, která nepochybně velké části jeho voličů vyhovovala – ať už pod vlivem nepřátelské propagandy, nebo protože vládnoucí elity jim nedokázaly vysvětlit výhody posilování západní pozice Česka.

Každopádně střet Babiše a Středuly má významné mocenské souvislosti. Je dobré je sledovat zblízka. Pokud se Babiš odváží nedohodnout se se Středulou a postaví proti němu svého kandidáta, ukáže to mimoděk i aktuální váhu slova i odkazu Miloše Zemana.