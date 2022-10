Na lidi kašlou, vyvlastnit oligarchy. Václavák má pro vládu další vzkazy

Demonstranti se začínají na pražské Václavské náměstí pomalu trousit. Skupinka zaměstnanců firmy MORA Moravia, která vyrábí domácí spotřebiče, si krátí čas na zahrádce kavárny Tramvaj ve středu Václaváku. „Pivo za 75 korun. To je síla. U nás je ještě furt za 35,“ krčí rameny.

Přijeli z Mariánského Údolí u Olomouce s jednoduchým vzkazem vládě: „Je drahota, dělejte pro nás něco.“ Předsedkyně jejich odborů Dana Stiborová popisuje, že ve firmě je průměrná mzda 23 tisíc korun a při těchto cenách to prý už dál nejde. „Z toho se fakt nedá vyžít, proto jsme přijeli demonstrovat proti chudobě,“ hovoří za hlouček kolegů.

„Jak chcete s takovým platem uživit dvě děti? Měsíčně teď vyhodím dvacet tisíc jen za nájem a energie. Z čeho jim mám zaplatit kroužky, výlety nebo školku?“ ptá se Jenda. Vstávali v pět ráno. Přijeli vlakem z Ostravy. „A to my na tom ještě nejsme tak špatně,“ dodává Pavol. „Jsme tu i za ostatní. Za dělníky, uklízečky a další, kteří mají minimální mzdu. Ta by se měla zvednout.“ Přikyvují všichni tři.