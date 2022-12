Proč soud posílá Ratha zpátky do vězení: Inkasoval nejvíce a jistil systém

V řádu několika dní se bude muset bývalý středočeský hejtman David Rath vrátit pravděpodobně na několik měsíců do vězení.

V pátek mu Krajský soud v Praze zaslal výzvu, na jejíž převzetí má deset dní a následně pět dní na nástup do vězení.

Vrchní soud v Praze zmínil důležitost bývalého hejtmana při páchání trestné činnosti v souvislosti s pěti zakázkami: Z pozice hejtmana Středočeského kraje a člena Rady Středočeského kraje David Rath ovlivňoval proces výběrového řízení ve prospěch předem dohodnutého vítěze a také to, aby bylo možné vyčerpat veškeré prostředky kraje vyčleněné na danou zakázku.

„Bez jeho přičinění a kontroly by trestná činnost ztratila jeden z nejdůležitějších článků a v podstatě by byla nerealizovatelná,“ stojí v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

Navíc soud vyzdvihl i fakt, že samotná organizovaná skupina si jeho služeb cenila: „Nelze ani pominout skutečnost, že to byl právě obžalovaný, kdo na inkasovaných úplatcích získal ze všech obžalovaných největší podíl.“

Vrchní soud v Praze také pro Davida Ratha potvrdil další tresty: peněžitý trest ve výši 13 milionů korun a osm let zákazu vykonávání funkcí a zaměstnání ve výkonných orgánech veřejné správy a územní samosprávy.

Seznam Zprávy se pokusily kontaktovat bývalého hejtmana i jeho právního zástupce. Rathův advokát Adam Černý uvedl, že výzvu k nástupu do vězení zatím neobdržel, ale klient by ji měl v zásadě přijmout.

„Je to výzva, není to, že by se mohlo odvolat, nebo tak něco,“ řekl pro Seznam Zprávy.