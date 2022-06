Rath se musí vrátit do vězení, Metrostav přijde na tři roky o zakázky

Bývalý středočeský hejtman David Rath bral úplatky i v případech, které spadají do druhé části jeho korupční kauzy. Stejně tak je vinna i stavební firma Metrostav.

Rathovi soud prodloužil trest o rok - už dříve, v první větvi kauzy, dostal sedm let. Někdejší politik ČSSD se tak bude muset minimálně na několik měsíců vrátit do vězení. Podobně jeho spolupracovníci manželé Kateřina a Petr Kottovi, kteří k šesti letům z první části kauzy dostali další dva roky navíc.

A stavební společnost Metrostav přijde na tři roky o veřejné zakázky - nesmí se hlásit do soutěží, stavět dálnice, metro či tunely. Ani uzavírat smlouvy se státem. Vrchní soud taky Metrostavu nařídil zaplatit pokutu 10 milionů.

Mluvčí Kostiha také řekl, že trest se nevztahuje na rozestavěné akce z veřejných zakázek - ty může firma dokončit. Zákaz ale platí do budoucna: od teď už firma nesmí po tři roky chodit do nových veřejných soutěží.

Zástupci Metrostavu už dříve prohlásili, že zákaz zakázek by firmu připravil o miliardy. Tržby společnosti totiž tvoří ze 60 procent právě veřejné tendry. „Znamenalo by to sankci snížení tržeb o 33 miliard korun. Už jen tato informace znamená, že je uložený trest nepřiměřený,“ řekl během jednání u vrchního soudu advokát Metrostavu Ondřej Blaha,.