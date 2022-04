Rathův muž sehnal obcím dotace. Pak začaly milionové problémy

Podle radního je spíše pravděpodobné, že město takto zaplatilo firmě za stavební práce předem – i za ty, které ještě nebyly provedené. Protože s koncem roku muselo podle dotačních pravidel předložit faktury k proplacení ministerstvu financí. Kdyby to neudělalo, o peníze by přišlo.

„Nevzpomínám si, co jsme kdy zaplatili,“ reagoval Mazíni (za STAN). A nemohl by se podívat do faktur a dalších dokumentů a zjistit to? „Vzhledem k tomu, kolik milionů se tam investovalo, nevím, co tehdy bylo hotovo,“ zopakoval.