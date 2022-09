Janoušek má znovu šanci na podmíněné propuštění z vězení

Vyplývá to z informací z justiční databáze. V ní je uvedeno, že pražský městský soud rozhodnutí o tom, že nebude Janoušek propuštěn na svobodu, zrušil a vrátil tento případ zpět.

Další detaily nejsou dosud známy. Janoušek však zatím zůstává ve vězení. Za mřížemi si tak odpykává 4,5letý trest za to, že při dopravní nehodě vážně zranil ženu.

Jenže poté se objevily vážné pochybnosti o tom, zda je lobbistův zdravotní stav skutečně tak závažný, že by si Janoušek ve vězení nemohl trest odpykat.

Zpět do vězení nastoupil Janoušek v červenci 2021. Došlo k tomu poté, co Krajský soud v Brně vydal příkaz, aby byl zadržen a převezen do nejbližšího vězeňského zařízení.