Je nové antibiotikum průlomové? Otevírá nový způsob léčby, říká lékař

Nové antibiotikum by mohlo léčit infekce, na které současné léky nezabírají. (Ilustrační snímek)

Nově testované antibiotikum by mohlo zatočit s infekcemi, na které nezabírají současné léky. Vědci přišli na nový princip léčby. Je to šance, i když zavedení do praxe je ještě daleko, říká v rozhovoru lékař Jan Strojil.