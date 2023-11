Odborníci bijí na poplach. Na infekce budeme umírat víc než na rakovinu

Zvyšuje se totiž odolnost bakterií, na které pak nezabírají ani silnější antibiotika. Odborníci mluví o nárůstu takzvané antibiotické rezistence. Lékaři pacientům museli už od loňského podzimu předepisovat jiná antibiotika, než by byla běžná první volba. A jejich negativní důsledek je právě posilování rezistence bakterií.

„Je to samozřejmě nepříjemný důsledek nedostatku léků první volby. Pokud je nemáte, musíte volit alternativy, které ale mají vždycky nějaký hendikep v porovnání s antibiotikem, které by se mělo brát jako první – to totiž nejlépe léčí, je nejméně toxické, nejsnáze dostupné a má právě i pokud možno minimální ekologické dopady, nejen na pacienta, ale právě i na rozvoj rezistence,“ popisuje Helena Žemličková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika Státního zdravotního ústavu.