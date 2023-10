Když tyto podmínky ministerstvo splní, lékaři odvolají protest

Začínající lékař by si tak přilepšil o 2400 korun na 41 380 korun hrubého. To je ale spíš kosmetická změna, protože se týká opravdu jen úplného začátku pracovního života. Posun by to znamenalo v případě atestovaných lékařů, kteří se 14. platové třídy dočkali výjimečně. Zaměstnancům s praxí do šesti let by se tak zvýšil plat o 3170 korun.