Jak odvrátit kolaps péče. Ministři navrhli lékařům řešení přesčasů

Upravíme zákoník práce tak, že navrátíme původní limit přesčasové práce, a to od 1. ledna 2024. Co se týče nových 24hodinových směn, od těch se neustoupí, ale budou „s povinností volna po celý následující den“.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) zase vyzdvihuje jasná pravidla 24hodinových směn. „Je to možnost, že může být celková doba na pracovišti až 24 hodin. 12 hodin služba a přesčas až dalších 12 hodin. Je to první krok k tomu, aby se kultivovalo prostředí a bylo čitelnější pro zaměstnance,“ uvedl Jurečka.

Zmíněné dvě hlavní změny - návrat k původnímu limitu přesčasové práce ve zdravotnictví a zavedení 24hodinových směn - má Jurečkův tým připravit do paragrafového znění do příštího úterý a poslat lékařům.

Předseda Sekce mladých lékařů jednání hodnotil slovy, že zatím jsou to jen přísliby. „Viděli jsme nějaké modely toho, jak bychom měli pracovat v 24hodinovém režimu, ve kterém doposud pracujeme, ale změnilo by se to, že by to bylo konečně legální. To samozřejmě posun je,“ uvedl Jan Přáda.