Vizita: Lékaři se bouří. A mají sílu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek předvedl dlouho nevídanou politickou akrobacii. Slíbil, že sporný paragraf, který od října nově uzákonil možnost dohodnout dvojnásobný objem přesčasové práce, zase rychle zruší. To se dá bez větší debaty označit za úspěch nátlakové akce, jež se odehrává pod alternujícími názvy Lékaři jsou jenom lidi a Nebuď mýval.

Kromě tohoto „hlavního“ protestu vstoupila do atmosféry českého zdravotnictví dílčí rebelie ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, kde je vývoj ještě dynamičtější – a pohříchu výrazně méně přehledný. Věnujme proto dnešní Vizitu ani ne tak přesčasům samotným jako spíše vlně lékařské nespokojenosti, jež nabývá velmi zajímavých rozměrů.

Hned na úvod je třeba říct, že to je velmi důstojné číslo. Když před 13 lety vrcholila velká protestní akce Děkujeme, odcházíme, k jejímuž odkazu se Jan Přáda a spol. do jisté míry hlásí, sesbírali tehdejší organizátoři z Lékařského odborového klubu zhruba 3800 výpovědí. Zde je třeba doplnit, že tehdy se podávaly rovnou výpovědi z práce, nikoli „jen“ z práce přesčas, takže srovnání určitě není dokonalé.

„Já jsem neodhadl, že lékaři to berou jako symbol. Symbol toho, že pokud se současný stav legalizuje, tak se zase nic nezmění. To jsme neodhadli ani já, ani moji kolegové, kteří pozměňovací návrh předkládali. Musím říct, že mě to zpětně mrzí,“ svěřil se Kaňkovský Deníku N.