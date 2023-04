„Jeden velký důchoďák.“ Reportáž z míst, kde mladí nechtějí bydlet

V obýváku jedenaosmdesátileté důchodkyně na okraji obce Jetřichov. „Mám deset vnoučat. Jirka je ve Vyškově, Martin a Ondra jsou v Trutnově, Tomáš v Praze, Václav v Olomouci, Vítek v Přelouči a zbytek bydlí v Náchodě. No, moc jich tu v okrese nezůstalo, to je pravda,“ krčí rameny Marie Chaloupková.

Na statku v Otovicích u ředitele základní umělecké školy. „Běžně jsme mívali převis žáků, zhruba dvacet, třicet dětí se nedostalo a byly na čekačce. Před pár lety se to zlomilo a teď v pohodě pokrýváme poptávku, takže vylidňování opravdu trochu cítím,“ říká Štěpán Přibyl, hráč na dechové nástroje a jedenáct let ředitel „zušky“ v Broumově.

Vylidňování a stárnutí populace vnímají všichni a potvrzují je i statistiky. Město Broumov mělo v roce 2010 téměř osm tisíc obyvatel (7977) a průměrný věk 40 let. V roce 2022 jich bylo o 745 méně a průměrný věk stoupl na 44 let. Rok od roku se navíc odliv zvyšuje o zhruba stovku ročně.

A bude hůř. Královéhradecký kraj si od demografů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nechal zpracovat prognózu vývoje obyvatelstva a celý Broumovský výběžek čeká dramatický pokles a stárnutí. V letech 2018-2030 by měl okres přijít o 20 procent lidí a v roce 2050 by to mělo být dokonce o 55 procent lidí ve věku 20-64 let méně.