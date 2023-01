Josef Klíma: Vezměte si dovolenou, soudci…

Prvoinstanční soud obžalované viny zprostil, ale odvolací verdikt zrušil a vrátil zpět k novému projednání. A protože původní soudkyně odešla mezitím do důchodu, není vůbec jisté, jak nový soud dopadne. Pakliže by ale Janu Nečasovou odsoudil, musel by při úvaze o novém trestu vycházet z trestu předchozího, kde dostala oněch „podmíněných“ pět let. A hrozilo by tudíž reálné nebezpečí, že by se v souhrnném trestu podmínka změnila na pobyt ve vězení.