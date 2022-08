K začátku vyšetřování nákupu Babišových vil nejspíš pomohla česká policie

Na dotaz Seznam Zpráv, zda tato svá zjištění předali do Francie, Ibehej doplnil, že se k tomu nebude vyjadřovat. Je ale nejvýš pravděpodobné, že to byla právě Francie.

„Těch zemí, kde by to vyšetřování mohlo probíhat a kam by česká policie mohla předat tento typ informace, není tolik. Vedle Francie by to mohlo být ještě Monako,“ řekla novinářka Pavla Holcová z webu Investigace.cz, který loni na podzim společně s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů na Babišovy převody přes daňové ráje z roku 2009 upozornilo.