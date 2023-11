Kde všude se bude v pondělí stávkovat? Protest může být největší od revoluce

Těsně přes 2000 škol a školských zařízení do středečního odpoledne avizovalo, že budou v pondělí 27. listopadu stávkovat, anebo se do protestu zapojí jiným způsobem – například tak, že nebudou zcela zavřené, ale protestovat bude jen část zaměstnanců.

„Jde nám hlavně o to, aby rodiče věděli, jak bude v pondělí škola fungovat,“ dodává Seidlová, že přednější jsou momentálně informace pro rodiče.

Mapu škol zapojených do protestu dává dohromady profesní sdružení pedagogů Učitelská platforma. V jejím seznamu momentálně figuruje přes 2000 škol a školských zařízení (všechny školy zjistíte oddálením mapy, pozn. red.).

V Hradci Králové se například do stávky zapojí 21 z celkem 31 školních institucí zřizovaných městem. V celém Královéhradeckém kraji to pak je 56 procent krajských organizací. V Plzeňském kraji se prozatím přihlásilo přes 200 škol z celkových 500 v celém kraji.

Naopak v Karlových Varech podle posledních informací úplné uzavření provozu plánuje jen jedna škola. V Pardubickém kraji se zapojí do protestu asi polovina ze všech 600 mateřských, základních a středních škol.

„Podle mne je to jeden z největších protestů ve školství, jaký jsem za 35 let v oboru zažil. Přispěla k tomu úterní debata ministra školství s řediteli škol. Pěkně je nadzvedl a vystoupení ministra financí v televizi tomu dalo korunu. Jak námi pohrdá, to je úplně neuvěřitelné,“ řekl předseda pardubické krajské rady školských odborů Oldřich Skalický.