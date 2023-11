Do Beka se pustili ředitelé škol. „Užijte si likvidaci,“ slyšel od nich

„Budu o tom dnes jednat ještě s kolegy ve vládě, ale my celou dobu počítáme s tím, že ty závazně přislíbené dodatečné prostředky v rozpočtu využijeme na to, abychom snížili dopad na nepedagogy tak, aby těch nefinancovaných míst bylo maximálně osm tisíc, která jsou v systému neobsazená,“ dodal Bek.

„Musím říct, že jsem doslova konsternován, pane ministře. Nezlobte se na mě, ale proč jste si nás pozval na politický mítink nebo na něco, co opakujete v médiích už dva měsíce? Vždyť to pro nás nemělo žádnou hodnotu. Vy jste říkal, abychom nevěřili všemu, co se píše v novinách, ale vy jste jen zopakoval to, co se tam píše,“ vyčetl Bekovi ředitel 8. základní školy Most Roman Ziegler.