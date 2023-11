Bek si jde na vládu pro miliardy, nemá ale podporu

Základní parametry státního rozpočtu jsou dané, cesta k jeho úpravě se tak bude hledat těžko. Ministr školství to ale chce zkusit.

„Jdu v úterý odpoledne na koaliční jednání s nějakými návrhy na dílčí kroky, které by měly vést jednak tímhle směrem a jednak by měly přivést do rozpočtu školství dodatečné prostředky,“ předestřel v nedělní debatě na TV Nova Bek, kterému chybí minimálně pět miliard.