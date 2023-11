Hledají se peníze pro školy. Vláda ale další miliardy nedá. Stávka bude

Vyplynulo to z úterního jednání ekonomických ministrů právě s šéfem rezortu školství Bekem. Mimo něj se debaty zúčastnili také zástupci Ministerstva zdravotnictví, kterým hrozí prosincovou stávkou lékaři.

Ministerstvo školství ale hodlá ustoupit kritice odborné veřejnosti a nebude škrtat proplacené vyučovací hodiny tak razantně. Jak na základních, tak středních škol by mělo jít o pětiprocentní úsporu.

Ministerstvo školství má pro příští rok schválené výdaje ve výši 269 miliard korun. To je o 3,9 miliardy korun více než letos. Podle školských odborů ale v rozpočtu chybí asi osm miliard. Podle posledního návrhu se tak nedostávají prostředky asi na 17 tisíc úvazků nepedagogických pracovníků, jako jsou uklízečky, školníci, kuchařky nebo správci IT. Ministerstvo školství chce ale zachránit všech 9 tisíc obsazených míst, na což by mělo stačit vládou přislíbené navýšení rozpočtu v příštím roce.