Kdo je víc based? Pět uchazečů o Hrad čelilo studentům

A zdá se, jako by právě tohle pětice pozvaných nepochopila. Všichni se drží ve svém obvyklém manévrovacím prostoru, všichni mluví podobně jako v jiných debatách na odlišnosti mladšího publika příliš nedbají. Danuše Nerudová se například vůbec nevyhýbá formulacím jako „činit rozhodnutí“ nebo „exekutivní jazyk“. Snad jediný Josef Středula se pouští do vysvětlování. Říká třeba, co jsou to odbory, nebo co on jako odborář v praxi dělá.