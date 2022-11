Prezidentské volby a podpisy: Politici ANO poslali do voleb nejen Babiše

Zatímco v první přímé volbě mělo podporu občanů šest z devíti kandidátů (Miloš Zeman, Jan Fischer, Zuzana Roithová, Jana Bobošíková, Taťana Fischerová a Vladimír Franz), ve druhé volbě už to byli tři z devíti (Miloš Zeman, Jiří Drahoš a Michal Horáček) a v nadcházející třetí volbě jsou to už jen dva z devíti kandidátů (Danuše Nerudová a Petr Pavel).

Na první pohled to vypadá, že ANO vysílá do prezidentské volby jenom svého předsedu Andreje Babiše. Ten ostatně cíleně vzbuzuje dojem, že on jde do prezidentské volby sám, zatímco jeho političtí konkurenti (zejména koalice SPOLU) pak podporují „ty druhé“ kandidáty. Jenže to není pravda.