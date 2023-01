Kladno hlasuje o hazardu. Radnice zaplatila kampaň na podporu heren

Podle zatím posledního závěrečného účtu z roku 2021 činily příjmy Kladna více než 1,46 miliardy. Z hazardních her do rozpočtu přiteklo zhruba 66 milionů, tedy necelých 5 procent. Podle webu, který město nechalo zřídit, by ztráta činila 100 milionů ročně, což by mělo dopad například na podporu kultury či sportu.