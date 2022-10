Komentář: Potrestat Štrougala? Nižší penze pro komunisty mají hlubší smysl

Část koaličních poslanců před nedávnem představila návrh, který by měl snížit vysokým představitelům komunistického režimu starobní důchody. Jedná se sice jen o část symbolického vyrovnávání s minulým režimem, ale i vzhledem k současné politické situaci dává tento krok smysl. Pokud návrh projde, pomůže nám zároveň lépe poznat kontinuitu mezi komunistickým a demokratickým režimem. Stejně jako cenu, kterou jsme za tento přechod zaplatili.

Ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), Pavlu Žáčkovi (ODS) a dalším předkladatelům návrhu byl inspirací obdobný zákon na Slovensku. Ten naši sousedé přijali loni v červnu. K jeho kritikům se mimo jiné zařadila i prezidentka Zuzana Čaputová. Problém však neviděla ve snaze sebrat po třech desetiletích finanční benefity prominentům minulého režimu, ale hlavně v tom, že slovenští zákonodárci přijali úpravu, která odporovala judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. V zásadě šlo o to, že někdejším komunistickým potentátům hrozilo náhlé skokové snížení starobního důchodu hluboko pod slovenský průměr.

Připomeňme, že na Slovensku panovala po listopadu 1989 – a především pak po rozdělení společného státu – naprosto odlišná situace. K lustracím, k privatizaci částí zestátněné ekonomiky se kabinety Vladimíra Mečiara stavěly mnohem liknavěji než ty české Klausovy. A slovenští poslanci teď podle všeho získali pocit, že je nutné alespoň symbolicky dohnat to, co jejich předchůdci zanedbali – a trochu to přehnali s horlivostí.