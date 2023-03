Komentář: Rovné mzdy? Až se muži naučí plakat

Narodila jsem se v roce 1995. Rodiče mě naučili uvařit si, uklidit si, vyprat si. Taky mě naučili, co znamená která výstražná kontrolka na palubní desce auta, jak si vyměnit rezervu. Vysvětlili mi, že si mám číst všechno, co podepisuju, zejména pracovní, úvěrové a pojistné smlouvy. Řekli mi, že od nich dostanu vzdělání, a jak se se světem popasuju, to už bude na mně.