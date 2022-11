Analýza ukázala budoucnost peněz. Kam se bude přesouvat jmění?

Nelze přesně určit jeden okamžik, kdy ženy získaly právo dědit a vlastnit majetek. Právo se historicky liší nejen v průběhu staletí, ale také regionálně. Jedním ze zásadních milníků byl například rok 1771, kdy se New York stal prvním státem budoucích USA, jenž vyžadoval souhlas ženy, pokud se její manžel snažil prodat majetek, který si přinesla do manželství.

Průzkum BCG: 70 procent mileniálek (žen narozených v letech 1980 až 1995) uvedlo, že jsou schopny být soběstačné ve všech finančních rozhodnutích, zatímco v případě žen z generace babyboomerů (generace narozená od konce druhé světové války až do poloviny 60. let) je to jen čtyřicet.

Ze srovnání obou žebříčků časopisu Euro z let 2017 a 2021 také vyplývá, že hodnota majetku žen významně narostla. Zatímco před šesti lety měly ženy v první stovce nejbohatších lidí v Česku v rukou majetek v hodnotě skoro 30,5 miliardy korun, v roce 2021 to bylo skoro desetkrát víc – 290 miliard korun. Nutno poznamenat, že tento významný nárůst zapříčinilo právě Kellnerovo dědictví, které přešlo na jeho manželku s rodinou.

Významný vliv na přesun bohatství do rukou žen má také demografie, kdy jasný trend naznačují především dlouhodobé statistiky týkající se vývoje populace. Z dat Českého statistického úřadu totiž vyplývá, že se ženy v České republice dožívají stále vyššího věku a v průměru přežívají muže o 6 let. Je tak vyšší pravděpodobnost, že po smrti partnera či manžela přejde majetek do jejich rukou. Vedle dědictví po manželovi dědí ženy majetek a peníze také po svých rodičích.

„Náš model transferu majetku vycházející ze současné legislativy ukázal, že bohatství aktuálních vlastníků by na základě dědictví dle zákona přešlo v České republice až ze 70 procent do rukou žen,“ uvádí autoři výsledky studie.

Stejně jako v případě prvního modelu i zde ale analýza NextŽeny ukazuje, že v případě, že by se majetek předával prostřednictvím dědictví, mohl by se poměr vlastnictví pro následující období zcela obrátit ve prospěch žen. Pokud by totiž došlo k náhlému předání majetku aktuálně nejbohatších Čechů formou dědictví dle zákona, pak by dle modelace, při které jsme vycházeli z jejich aktuálních majetkových a rodinných poměrů, ženy ovládly 68 % majetku a muži 31 %.