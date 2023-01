Komise ČT vyslechla první svědky kvůli podnětu na Noru Fridrichovou

„Já jsem pouze v poměrně stručném e-mailu uvedla, že věc, která byla popsána veřejně Markétou Dobiášovou (údajná šikana a sexuální obtěžování, pozn. red.), tak jsem ji od ní slyšela už před mnoha lety. Mě v tu chvíli zamrazilo, když jsem si na to vzpomněla, že to neslyším poprvé. A nelíbilo se mi, jak byla slova té osoby interpretována – typu, že je blázen, že to je účelová lež s politickým motivem a podobně. Protože už jsem ji slyšela před mnoha lety v jiném kontextu, v jiné atmosféře, ale ta slova byla podobná.“