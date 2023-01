Köppl bude dál radit Havlíčkovi. Po vysílací radě ho budou řešit i poslanci

Köppl se do centra pozornosti dostal poté, co po prvním kole prezidentských voleb líčil, jak bude pokračovat kampaň šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. „Předpokládám, že kampaň bude podobná jako doteď, budeme se snažit držet mírný tón,“ říkal krom jiného ve vysílání České televize.

Sám Daniel Köppl odmítl, že by si jeho dvě práce navzájem překážely. „Já nevystupuji ve prospěch hnutí ANO. Já pracuji jako asistent pro pana Havlíčka, ne pro pana Babiše. Pomáhám mu s analýzami, s podklady, s věcmi, které jsou potřeba. A to je všechno, co víc k tomu dodat,“ řekl Seznam Zprávám v pondělí.