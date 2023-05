Kritika po požáru v Brně: Zabydlení bezdomovců je nedostačující

„Dokud budou lidé přebývat v takto nevyhovujících podmínkách a ukončování bezdomovectví se nebude řešit, tak se budou takové situace dít i nadále. Město by mělo zařídit pro tyto lidi normální bydlení, či aspoň přespávání v místech splňujících základní protipožární bezpečnost,“ řekl Seznam Zprávám opoziční zastupitel a někdejší náměstek primátora Matěj Hollan (za Žít Brno).

Upozornil také na to, že od roku 2019, kdy se stoply projekty na zlepšení situace bezdomovectví, město žádný jiný nespustilo.

Primátorka Vaňková se brání. „Projekty, jako je Housing First, jsou realizovány v závislosti na vypsání dotačních titulů. Protože se o dotace na projekty ucházíme opakovaně, modifikujeme jejich názvy. Podstata ale zůstává zachována,“ říká pro Seznam Zprávy.

Podle Hollana je ale rozsah pomoci nedostatečný. „Musíme přijít s plánem, jak to vyřešit v maximální míře. Ne jen pro pár desítek lidí,“ kritizuje.

„U tohoto konkrétního místa z posledního šetření vyplývalo, že jde o zabezpečený, uzamčený, zamřížovaný objekt. Nic tedy nenasvědčovalo tomu, že by se tam lidé bez domova dlouhodobě zdržovali,“ dodává.

Připomíná i Mokré centrum ve Vlhké ulici. To město vytvořilo ve spolupráci se Společností Podané ruce a pomáhá lidem bez domova, kteří jsou zároveň alkoholici.

Někteří kritici Vaňkové připomněli její vyjádření z roku 2018, kdy se nechala slyšet , že zabydlování bezdomovců nepodporuje. „Z velké většiny jde o drogově závislé osoby, o lidi, kteří mají například tendence k sebevraždám, a nepovažuji za bezpečné tyto osoby zabydlovat do domů mezi slušné, pracující a platící nájemce,“ zmínila v rozhovoru pro Info.cz.

Zabydlování lidí bez domova se v Brně věnovaly dva projekty - Housing First a Rapid Re-Housing. Oba magistrát vedený Vaňkovou utlumil v již zmíněném roce 2019.

Housing First měl na starosti Martin Freund, až do roku 2018 zastupitel za uskupení Žít Brno. Poté se dva roky podílel na podobném projektu i v Bratislavě. „Projekt byl součástí širšího plánu sociálního začleňování. Snažili jsme se tuto problematiku řešit z více úhlů, jako je zaměstnanost, pomoc rodinám a hlavně z hlediska bydlení,“ vysvětluje.

Zázemí přitom považuje za klíčové. „Jak si může někdo hledat práci, když nemá bydlení? Těžko jen tak z ulice půjdete na pohovor. Těžko se dochází každý den do práce, když se nemáte kde vysprchovat nebo se normálně vyspat,“ podotýká.

Připomíná, že lidé vybraní do programu Housing First byli dlouhodobě na ulici a většinou měli nějaké psychické problémy či závislosti. „Ukázalo se, že když lidem dáte bydlení a nějakou stabilitu, jsou schopni řešit ostatní problémy. Potom, co se zabydleli, začali řešit nemoci, začali si vyřizovat všechny úřední náležitosti. Hodně z nich si našlo práci.“