Kruhový objezd u Prašné brány vznikl nezákonně, jeho zrušení ale není jisté

Městský soud v Praze je proto ve čtvrtek zrušil, vyplývá z rozsudku v databázi. Proti verdiktu lze do 14 dnů od doručení podat kasační stížnost.

Městská část bude mít 90 dnů od nabytí právní moci na to, aby se s opatřením vypořádala. Zda mnohými kritizovaný kruhový objezd zmizí, není jasné. „Soud přihlédl k tomu, že v dalším řízení bude na odpůrci, pokud bude trvat na místní úpravě provozu ve stávajícím rozsahu, aby provedl podle § 77 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích ve spojení s § 171 a násl. správního řádu řízení o vydání opatření obecné povahy,“ stojí v rozsudku.

To v praxi znamená, že by městská část musela zveřejnit návrh po dobu 15 dnů, ve lhůtě 30 dnů umožnit podání námitek a připomínek a s těmi se posléze vypořádat.

„Očekávám, že to stihnou legalizovat. Nemyslím si, že kruhový objezd zmizí. Od toho tady máme volby,“ podotkl Hnyk.

„Uvědomujeme si, že čerstvě natřené značení vyvolalo hlasité reakce z více stran. Museli jsme postupovat podle příslušné vyhlášky a snažili jsme se v této citlivé lokalitě zvolit co nejméně invazivní řešení, jaké nám předpis umožňuje,“ napsala v květnu na svůj Twitter Praha citaci radního pro dopravu Richarda Bureše (ODS).

„Myslím si, že nyní bude prostor pro to, aby se to napravilo. Na radě města jsme schválili studii hradebního korza, která určuje, jakým způsobem se celý tento prostor má zrevitalizovat. Odhaduji, že to budeme muset řešit až s novým vedením Prahy 1, bude-li k tomu otevřené,“ dodal.