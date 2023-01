Lobbista Rittig dostane od státu odškodné téměř milion korun

„Šetření již bylo ukončeno v polovině prosince minulého roku. Ministerstvo prozatím nemá poznatek, že by žadatel v této věci podával žalobu,“ řekl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka pro Radiožurnál .

Případ se táhl deset let. Rittig s Dvořákem a s dalšími deseti lidmi měli podle obžaloby zpronevěřit a prát špinavé peníze. Sedmnáct haléřů z každé jízdenky vyrobené pro dopravní podnik mělo končit přes zahraniční firmy právě u lobbisty a bývalého šéfa dopravního podniku. Soudní senát je ale osvobodil.

Loni v létě resort spravedlnosti zaplatil Dvořákovi 900 tisíc korun. Suma měla pokrýt náklady na obhajobu. Dvořák tehdy podle Radiožurnálu řekl, že je to jenom část toho, co za advokáty zaplatil. Peněz od státu by ale mohl získat víc, Ministerstvo spravedlnosti řeší ještě jeden Dvořákův požadavek.