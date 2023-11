„Věděl jsem, že to bude síla.“ Filmař testoval, jak se lidé zastanou Ukrajinky

Bělovlasý senior se surově naváží do mladé Ukrajinky. „Všeci tu na vás platíme peníze. Mazej na Ukrajinu,“ hrubě pokřikuje na jedné z ostravských zastávek.

Videonahrávka na sociálních sítích vzbudila velký ohlas. Jak se následně ukázalo, hlavní aktéři jsou herci. „Zkoumáme, jestli se Ostraváci dokážou zastat Ukrajinky na zastávce, kterou napadá agresivní důchodce,“ vysvětlují v nahrávce.

Režisér Jan Látal, který v minulosti natočil dokumenty třeba o zpěvákovi Janu Nedvědovi či politikovi Jiřím Paroubkovi, chtěl otestovat, jak jsou lidé v davu vnímaví vůči příkoří na veřejnosti.

„Je to jedna z nejsilnějších věcí, co jsem natočil,“ okomentoval video na facebooku.

Nahrávka je součástí jeho sociálních pokusů Czexperiment. Tvůrce potěšilo i trochu překvapilo, že se lidé ve všech zinscenovaných případech za mladou ženu postavili.

Popište, jak jste video natáčeli.

To schéma bylo velmi jednoduché. Vzali jsme dva herce, které jsme v Ostravě postavili na zastávku. V každém z osmi natočených případů se Ukrajinky někdo zastal. To jsme nečekali. Očekávali jsme spíše takzvaný bystander effect, tedy efekt přihlížejícího (sociálně psychologický jev, kdy lidé nenabídnou ve stavu nouze pomoc, jsou-li přítomné jiné osoby - pozn. red.) V tomhle případě to ale dopadlo dobře, jak je vidět na videu.

Czexperiment je můj projekt, který má být určitou sondou do duše českého národa. Děláme různá zajímavá hlasování o tématech, která se týkají Čechů. Je to jeden ze sociálních experimentů, máme jich z Ostravy připravených ještě několik. Po natáčení v Ostravě by mělo přijít Brno a Praha.

Jaké máte ohlasy?

Vypustili jsme video ven teprve před pár hodinami. Věděl jsem, že to bude síla. Každému, komu jsem nahrávku ukázal, začaly téct slzy. To je vždycky znamení, že se povedla silná věc.

Myslím, že je to i pozitivní zpráva o české společnosti. Je kolem nás hodně negativních zpráv. I když téma války na Ukrajině trochu mediálně upadá, tak jsem byl velmi pozitivně překvapený výsledkem.

Co vás k natočení vedlo? Cítil jste ve společnosti narůstající averzi vůči Ukrajincům?

Primárně jsme chtěli vyzkoušet zmíněný efekt přihlížejícího. A na něčem, co se nás týká. V zahraničí se třeba dělá něco podobného s muslimskou aktérkou. Někdo přijde a začne jí sundávat hidžáb. U nás téma muslimů není aktuální, tak jsme si řekli, že to bude daleko zajímavější s Ukrajinkou. Máte pravdu, že důvodem byla také klesající podpora Ukrajiny a trochu se na ni zapomíná. Chtěli jsme problém tímto projektem nasvítit.

Mluvil jste o pozitivním překvapení. Co za vás video říká o české společnosti?

Myslím si, že nás pořád víc věcí spojuje, než rozděluje, ačkoliv to tak na sítích nemusí vypadat. A když jde opravdu do tuhého a máme někomu pomoct - jako v případě první vlny uprchlíků z Ukrajiny - tak se umíme zachovat správně a můžeme být na sebe pyšní. Když dojde na lámání chleba, dobro v nás vítězí. Pevně v to věřím.

Vypíchl byste nějakou reakci náhodných kolemjdoucích?

Určitě reakce holky na konci videa. Šla do toho hodně natvrdo. Vůbec se nebála. Byla to vůbec první reakce, kterou jsme v tom dni natočili. Všichni jsme z toho byli vyklepaní a v parku jsme s touto holkou ještě natočili rozhovor. Byl to hodně silný zážitek a jsem rád, že se to podařilo přenést i do toho videa.

Herci tedy vše zvládli bez zranění?