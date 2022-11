Města řeší, jak o adventu ušetřit. Třeba na vánočním stromě na „Staromáku“

Do začátku adventu zbývá měsíc. Většina měst tak už má rozmyšleno, jak bude letos výzdoba vypadat. Seznam Zprávy oslovily řadu z nich i pražské městské části. Zatímco někde chystají bujarý advent, aby si vynahradili covidové roky, jinde myslí s ohledem na drahé energie na úspory.

„S ohledem na současnou obtížnou situaci přistupujeme k plánovaným aktivitám s důrazem na maximální úspornost a energetickou šetrnost, což se promítne také do vánoční výzdoby ulic,“ okomentoval pro Seznam Zprávy letošní plány Prahy 7 mluvčí Martin Vokuš.

Specifická je situace pro pražský magistrát, který typicky zajišťuje osvětlení v centru města, a to na Mariánském, Václavském i Staroměstském náměstí, na nábřežích či na turisticky populární ulici Na Příkopě. V roce 2019 totiž městská rada vybrala dodavatele na pět let dopředu, a zajištění osvětlení tehdy vysoutěžila za cenu 3,8 milionu za rok. O modifikaci výzdoby tudíž přemýšlet nemusí.

Instalaci vánočního stromu na Staroměstském náměstí, který je každoroční dominantou pražského adventu, zajišťuje společnost Technologie hlavního města Prahy. Ohledně délky doby jeho svícení budou ještě probíhat jednání s vedením města. Podle místopředsedy společnosti Tomáše Novotného se ale nepředpokládá, že by měl svítit celou noc tak jako v minulých letech.

Ve zbylých lokalitách hlavního města si o vánoční výzdobě rozhodují samy městské části. Ceny, které za ni zaplatí, se pohybují v řádech nižších i vyšších stovek tisíc korun. Například na Praze 7 to letos bude přibližně 100 tisíc, Praha 4 zaplatí zhruba 700 tisíc a Praha 5 počítá s výdaji ve výši jednoho milionu.

Stejnou „výhodu“ má do konce roku i Liberec, kde žádná úsporná opatření tím pádem chystat nemusí. Město se chce naopak vrátit k bohatému adventu, který v minulých dvou letech omezily pandemické restrikce. „Po loňském lehce zúženém programu se nyní vracíme k jeho plnému znění,“ vysvětluje mluvčí Liberce Jana Kodymová s tím, že žádná omezení v současné době neplánují.

Ne, aspoň advent ať stojí za to.

Nákupem úspornějších žárovek se letos rozhodli spořit i v Hradci Králové. Náklady na osvětlení se jim ale podle odhadů přesto zvýší, a to z původního jednoho milionu o přibližně 200 tisíc.

Nicméně je to právě LED technologie, která se v otázce úspor stává pro města důležitým faktorem. I řada pražských samospráv nepovažuje vánoční osvětlení za finančně náročné právě na základě využívání energeticky šetrnější varianty svícení. „Vánoční osvětlení je koncipováno s ohledem na energetickou krizi. Používáme LED technologie, které mají velice malou energetickou náročnost,“ popisuje mluvčí Prahy 5 Lenka Abessi.

A stejně je tomu i v případě brněnských trhů. „Na úspornost osvětlení vánočního stromu na Zelném trhu i jednotlivých adventních stánků se zaměřujeme dlouhodobě, takže využití LED osvětlení, a to ještě v rozumné míře, je pro nás standardem,“ uvádí mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Nejde ale jen o vánoční osvětlení, na kterém se města chystají ušetřit. Například v Jihlavě se pro letošní rok rozhodli upustit od ledového kluziště na náměstí. „Co se týče zásadních úspor na vánočním programu, tak letos nebude adventní ledový věnec kolem morového sloupu a nebude se tedy bruslit. To byla totiž energeticky nejnáročnější záležitost, která město stála asi pět milionů korun, a letos by to bylo kvůli vyšším cenám energií ještě dražší,“ vysvětluje mluvčí města Radovan Daněk.