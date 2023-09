„Na batoh nemáme.“ Školní pomůcky svým dětem nemůžou pořídit stovky rodičů

„V tuto chvíli mi finance nevystačí na to, aby dcera měla, co mají ostatní děti. Aby nemusela být něco míň, aby nebyla od ostatních dětí odstrčená, aby se jí nesmály,“ vypráví samoživitelka Martina, která v březnu přišla o práci a ztratila příjem. Své jméno si přála změnit, redakce však její totožnost zná.

„Bude to hlavně fyzicky náročné. Ráno dceru zavedu do školy a půjdu do práce, odpoledne budeme mít nějaký čas na úkoly a navečer půjdu ještě na brigádu, kde uklízím. Celý den se nezastavím a do toho ještě pomáhám nemocným rodičům,“ povídá Martina.