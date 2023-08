Rodiče si připlatí. Školní obědy i kroužky podražily

„Když se v čase vrátíme dále do minulosti, uvidíme, že ceny školní výbavy rostly hlavně mezi roky 2021 a 2022, a to o více než 10 %. Letos tak ceny batohů, pastelek a dalších školních nezbytností zůstávají zhruba na stejné úrovni, výrazněji podražily snad jen sešity a učebnice,“ říká Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity.

To potvrzuje také výzkum společnosti Provident, podle kterého necelých 60 procent rodičů plánuje do školních pomůcek a dalšího vybavení investovat do tří tisíc korun za jednoho školáka. Oproti minulému roku pak klesl počet rodičů ochotných utrácet za tyto položky více, a to o šest procent.

„Minulý rok byl spojený s mnoha obavami, co zdražování přinese a jak ovlivní rodinný rozpočet. V letošním roce však rodiče mají jistou představu o tom, co je čeká, a to i u nákladů za školní pomůcky. Vypořádali se s finančními výzvami předešlého roku a naučili se šetřit a omezovat výdaje, kde je to možné. Tyto zkušenosti se přirozeně promítají i do příprav na nadcházející školní rok,“ vysvětluje Hana Chmelíková, datová analytička z Providentu.