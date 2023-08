Mistr republiky ochrnul po autonehodě. Ale nevzdal se

V první polovině devadesátých let, když dokončoval diplomovou práci, měl Karel Tunzer autonehodu, po které mu kvůli porušení míchy ochrnuly nohy. Během svého života aktivně sportuje, i po nehodě zaznamenal řadu úspěchů. Teď se snaží prostřednictvím sbírky získat peníze na nový handbike, který by mu umožnil jezdit v terénu a podnikat tak více aktivit s rodinou.

Kvůli pohmožděným obratlům si narušil míchu a ochrnul na obě nohy. Lékaři mu po nehodě řekli, že existuje šance se na ně znovu postavit, ale změny nepřicházely: „Věděl jsem, že jestli se má objevit nějaký pohyb nebo cit, tak během jednoho nebo dvou let. Když se ale během té doby nic neměnilo, byl jsem si jistý, že z toho nakonec nic nebude.“

Na ubývající naději ale bylo přece jen něco pozitivního. Podle něj měl výhodu v tom, že se při slábnoucí naději adaptoval na život na vozíku. „Nebyl to takový šok, jako když vám doktoři řeknou, že už chodit nebudete,“ vysvětluje.

Jak sám říká, nejhorší byl návrat domů. V hlavě začal řešit spoustu věcí, které se mu vozíkem zkomplikují. V tu chvíli ještě nevěděl, co všechno během života zvládne.

„Nejhorší bylo, že jsem netušil, co bude dál. Neměl jsem přehled o tom, co můžu na vozíku dělat. Tehdy o tom ještě nebyla ani žádná osvěta ve společnosti,“ popisuje obavy bezprostředně po návratu z nemocnice.

Jak sám tvrdí, z evropského závodu ale odcházel spokojený a cítil se tak trochu jako vítěz. „Věděl jsem, že ti dva přede mnou do naší kategorie nepatří. Byli na tom zdravotně mnohem líp, a jeden z nich dokonce skákal ze startovního bloku,“ vzpomíná.

1. místo mezi vozíčkáři, český rekord a zápis do Guinessovy knihy rekordů

„Třikrát nebo čtyřikrát týdně jsem hned po práci jel trénovat na Strahov, kvůli práci už jsem na to ale neměl čas, měl jsem jiné priority. Postupně jsem tak začal přecházet na jiné sporty.“

Jedním z nich je i aktivní jízda na handbiku, díky kterému může podnikat i výlety s rodinou. Problém ale je, že jeho aktuální stroj je osmnáct let starý a porouchaný, zároveň je určený pouze na silnici, což je podle Tunzera problém.

„Dnes už se po silnicích prakticky jezdit nedá,“ přiblížil Tunzer fakt, že s přibývajícími auty je cesta po běžných silnicích nebezpečná. Z toho důvodu se snaží získat peníze na nový stroj, se kterým bude moct i s rodinou vyjet i do terénu.

Peníze, které se Karlu Tunzerovi povede sesbírat, použije na nový handbike určený k jízdě v terénu. Díky vyššímu posedu by se dokázal do handbiku dostat i sám, což u stávajícího stroje nelze. Jeho cílem je vybrat 220 tisíc korun, což by mu pokrylo většinu nákladů. Počítá i s pomocí od nadací a vlastními úsporami.