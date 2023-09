Nebezpečné kanály uprostřed cyklostezky. Zjišťovali jsme, zda je někdo opraví

Na první pohled se může zdát, že se jedná o šlendrián stavitelů vpustí do kanálů. Pražské vodovody a kanalizace (PVK), které kanály spravují, však tvrdí, že vina není na jejich straně. Kanály jsou tam už přes dvacet let.

„Kanalizační šachta je v pořádku. Podle fotografie, na které je vidět potrhaný asfalt, to vypadá na propadlou vozovku. Z našeho pohledu by byl problém, kdyby byla propadlá kanalizační šachta pod úrovní vozovky,“ napsal Seznam Zprávám mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Co se týče katastrálního území, spadá cyklostezka v tomto úseku pod městskou čtvrť Dubeč. Její starosta ale vysvětlil, že pro obec je to cizí pozemek. „Nám cyklistům, chodcům nebo in-line bruslařům to samozřejmě vadí, ale cesta není náš majetek, takže s tím nemůžeme dělat nic,“ řekl Seznam Zprávám starosta obce Jaroslav Tošil (ODS).

Po delším dopisování s úřady to ale vypadá, že se nebezpečná cyklostezka možná přeci jen dočká opravy. Řešení popsala mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti. „V tuhle chvíli jsme se domluvili s Pražskými vodovody a kanalizacemi, že to opraví, aby ten kanál nebyl takhle vystouplý,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí Kateřina Kletečková.

„Samozřejmě pak budeme řešit s městem, komu to uloží do správy, protože my to ve správě nemáme. Pokud tam město tu cyklostezku nakreslilo, tak to musí spravovat někdo, kdo spravuje komunikace, ne my,“ dodala.