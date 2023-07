Nejsme žádní diletanti, brání se autoři učebnice dějepisu

Jaroslav Pinkas, hlavní autor učebnice, ale oponuje. „20. února 1948 podalo demisi 12 ministrů, až o pět dní později se k nim připojili další dva ministři. To už bylo ovšem pozdě a na průběh krize to nemělo žádný vliv. Naprostá většina historiků operuje s tím, že demisi podala méně než polovina ministrů,“ stojí si za svým Jaroslav Pinkas.

„Učebnice je rozdělena do 42 kapitol, ty kapitoly jsou rozděleny do několika tematických bloků a každý je uveden nějakým uměleckým obrazem nebo uměleckou, byť kontroverzní, interpretací,“ vysvětluje Jaroslav Pinkas a upozorňuje na text, který je vedle zmíněné kresby. „To se do té učebnice nedívali? Vždyť vedle toho obrazu je box s vysvětlením, o jaký obraz jde, proč jsme ho tam vložili,“ dodává.

ÚSTR nekritizuje jen to, co v učebnici je, ale také to, co v ní není. „Chybí tam informace o Terezínu, norimberských zákonech, norimberských procesech, o Janu Palachovi, táborech nucených prací nebo uranových dolech v Jáchymově. Učebnice zcela rezignuje na jakékoliv vysvětlení železné opony, popis normalizační kultury, nátlaku normalizačního režimu a podobně,“ uvádí ÚSTR v tiskové zprávě.