Největší dotační průšvih v historii ztrácí korunního svědka

Očekávalo se, že dovede do konce svou roli spolupracujícího obviněného a stvrdí obrázek největších dotačních manipulací, jimiž bylo rozděleno kolem 14 miliard evropských peněz.

V jednom z případů, které celkově do kauzy spadají, si odseděl ve vazbě a po odsouzení i ve vězení už 1 052 dní. V říjnu 2015 tuto etapu ukončil, když přišel k výslechu a začal před detektivy z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu mluvit.

Popisoval historky, jak se v dotačním regionu na severozápadě Čech – na Karlovarsku a na Ústecku – manipulovalo s dotacemi. Udělal policistům jmenný seznam, kdo se do machinací, korupce a podvodů zapojil. Přiznal, že jako ředitel dotačního úřadu plnil vůli podnikatelů Daniela Ježka nebo Alexandra Nováka, kdo unijní peníze dostane a kdo ne.

V červenci 2012 byl obviněn v další kauze, na tři měsíce skončil ve vazbě. Obžalován z machinací s dotacemi, odsouzen nepravomocně k souhrnnému trestu na 7 let. Vinu opět odmítá.

Kušnierzovu obratu v roli korunního svědka tam bezprostředně předcházela jeho hádka s nyní už bývalou advokátkou Markétou Tukinskou na chodbě soudní budovy. Bylo to před svědky, takže další obžalovaní a advokáti, kteří u toho byli, Seznam Zprávám popsali, že Tukinská po Kušnierzovi chtěla, aby dál spolupracoval a pokračoval ve výpovědi. Během jejich velmi hlasité debaty přitom zazněly i vulgární výrazy.

Zároveň oznámil, že dál nebude v tuto chvíli vypovídat, protože ukončuje spolupráci s advokátkou a bude si hledat nového obhájce. Soudce Jiří Blažek mu dal týden na to, aby si obhájce našel nebo mu nějakého přidělí.

Naopak detailně popisoval, co ho vedlo k tomu, že začal spolupracovat na policii. Byl podle svých slov velikým tlakem. Měl tehdy problém sehnat práci a přišel o bydlení. A aktéři kauzy, kteří s ním nyní sedí na lavici obžalovaných, se o něho nepostarali. Kušnierz vypověděl, že dříve od nich inkasoval stovky tisíc. Tvrdil, že mu obžalovaný Daniel Ježek jen nabídl práci na noční směně u benzinky za 12 tisíc korun měsíčně.

Jak uvedlo několik zdrojů Seznam Zpráv, Petr Kušnierz by mohl o statut spolupracujícího obviněného skutečně přijít. Riziko, že by místo na svobodě mohl po procesu skončit už potřetí ve vězení, je vážné. Zároveň však zatím leží v rovině teorie.

„Statut spolupracujícího obviněného navrhuje státní zástupce a o jeho určení a přiznání rozhoduje složený Senát během hlavního líčení. Nejsem si vědom změny,“ napsal pak Petr Kušnierz s tím, že zatím mu není známo, že by o statut spolupracujícího obviněného přišel.

Pro samotný případ pak podle pozorovatelů nemusí mít chování korunního svědka zase tak velký význam. Soudce by mohl případně použít to, co řekl Kušnierz na policii.