Vyhrožovali mi zabitím. Svědek proti kmotrům popsal podvody s dotacemi

Rok poté, co začal ústecký krajský soud projednávat rozsáhlou dotační kauzu na severozápadě Čech, došlo na výslech pro obžalobu klíčového svědka.

„Od začátku jsem věděl, že tam jsou zájmové projekty. Zájmové projekty ze strany Ústeckého a Karlovarského kraje. Byly to projekty, které chtěli politici prosadit,“ řekl Kušnierz u soudu.

Nevědělo se, jak projekt k podpoře vybrat, a tak tehdejší ředitel dotačního úřadu a nyní klíčový svědek obžaloby Kušnierz volal Alexandru Novákovi a Danielu Ježkovi a pak se za nimi vydal i osobně. „Chtěl jsem znát stanovisko těch dvou pánů. Pan Novák řekl, že mu to je úplně jedno, hlavně ať je ten projekt z Ústeckého kraje,“ uvedl Kušnierz.

Sídlo dotačního úřadu, který rozděloval dotace pro Ústecký a Karlovarský kraj, sídlil několik let v domě, který patřil podnikatelům Patriku Oulickému a dalším dvěma obžalovaným Novákovi a Ježkovi.

Při příchodu na tato jednání podle svých slov nesměl mít Kušnierz mobil. „Bylo to kvůli ochraně, aby nás nemohli odposlouchávat. Vím, že v místnosti byla rušička,“ dodal.

Kušnierz tvrdil, že mu Ježek poté, co se dostal z vězení, sliboval, že se o něj postarají. Podle jeho slov mu nabídli, že bude moct pracovat na noční směně za 12 tisíc korun měsíčně na jedné z benzínce, kterou provozuje firma Nováka a Ježka. To ale Kušnierz podle svých slov odmítl, protože šlo o menší částku, než jakou pobíral jako podporu od úřadu práce.

Následně ho prý oslovil detektiv z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dnes je součástí Národní centrály proti organizovanému zločinu). „Opakovaně mi volal, že bych se měl už rozhodnout. Byl jsem pod obrovských tlakem,“ popsal Kušnierz, co předcházelo tomu, že začal nakonec vypovídat.

„Nebrali jsme to tak zodpovědně, jak jsme to měli brát. Místo toho, aby jsme se tomu věnovali dvě hodiny, tak jsme to měli za půl hodiny hotové,“ řekl Kušnierz.